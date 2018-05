ESCLUSIVA TMW - Roma, prove di prolungamento per il talento Antonucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prove di rinnovo e di adeguamento del contratto per Mirko Antonucci. Il talentuoso esterno classe '99 di proprietà della Roma, dopo aver esordito in A contro la Sampdoria, mercoledì scorso ha debuttato anche in Champions contro il Liverpool. Di Francesco e Monchi hanno deciso quest'estate di puntare su di lui, aggregandolo alla prima squadra. E Antonucci ha dimostrato di avere ottime doti. Il prossimo step sarà quello di blindarlo rinnovando ed adeguando il contratto in essere. L'accordo attuale scade nel 2021 ma adesso l'ipotesi è il prolungamento di un ulteriore anno.