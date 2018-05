ESCLUSIVA TMW - Roma, rifiutate due offerte per Under. 50 milioni il prezzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma vuole blindare Cengiz Under, attaccante turco arrivato nella passata estate dal Başakşehir ed esploso durante la seconda parte di stagione. I giallorossi lavorano a un rinnovo fino al 30 giugno del 2023, con un netto ritocco dell'ingaggio superiore a 2 milioni di euro comprensivi di bonus. Nelle ultime settimane sono arrivate due offerte tramite l'agente del giocatore - Fali Ramadani - da Monaco, 35 milioni, e Arsenal, 30. La valutazione però sfiora i 50 milioni di euro per la Roma, non costretta a vendere dopo la buona campagna continentale. Il futuro di Under sarà, quindi, probabilmente ancora con la maglia capitolina.