ESCLUSIVA TMW - Roma-Seri in salita: c'è concorrenza e la richiesta è di 40 mln

© foto di Federico De Luca

Un mastino del centrocampo. Un calciatore tignoso che ha fatto bene al Nizza nelle ultime due stagioni e farebbe comodo a molti club. Italiani compresi. Jean Seri, calciatore ivoriano classe '91, da qualche settimana, è finito della Roma che ha già presentato un'offerta per acquistarlo dal club della Costa Azzurra. "E' troppo bassa", ha sentenziato nella giornata di ieri il presidente Jean-Pierre Rivere.

La Roma è arrivata a circa 20 milioni di euro, ma il Nizza - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - continua a chiedere il doppio: 40 milioni di euro, in virtù di una clausola presente nel contratto del calciatore.

La società transalpina spera di scatenare un'asta, ha comunicato al club giallorosso che Sery piace molto anche in Premier League, soprattutto a Tottenham e Arsenal. E poi c'è il Barcellona, altro club che ha nel mediano ivoriano uno dei suoi primi obiettivi.

Per questo motivo il Nizza continua a chiedere i soldi della clausola e, per la Roma, la strada resta in salita. Venti milioni sono troppo pochi.