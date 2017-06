ESCLUSIVA TMW - Roma, si lavora per Hart

© foto di Federico Gaetano

Porta girevoli in casa Roma. Szczesny può lasciare i giallorossi, che valutano alternative. Si lavora per John Hart attualmente al Torino dove è in prestito dal Manchester City. Il club inglese riprenderà Hart, poi lo dirotterà altrove. Ci pensa la Roma, un'idea che può diventare concreta. Da Torino a Roma, il futuro di Hart può essere ancora in Italia...