ESCLUSIVA TMW - Roma, tante richieste per Sadiq: dai Rangers al Genk

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal prestito al NAC Breda in Olanda, Sadiq Umar ha lasciato evidentemente buona impressione di sè. Cinque reti in dodici presenze in Eredivisie, è tornato alla Roma dal prestito ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, più di un club si sarebbe mosso in questi giorni. Vitesse e Groningen sono interessate, in Belgio piace a Oostende e Genk mentre ci starebbero pensando anche i Glasgow Rangers di Steven Gerrard.