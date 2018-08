ESCLUSIVA TMW - Roma, Verde ai saluti. Accordo col Valladolid

INTER, CONTINUA IL SOGNO MODRIC. E ORA C'È ANCHE KEITA. JUVE AL LAVORO SUL RINNOVO DI PJANIC. MILAN: BAKAYOKO IN, KALINIC OUT. SONDAGGIO PER DRAXLER E ALTRI NOMI. ROMA IN PRESSING SU SAMASSEKOU. FIORENTINA, ECCO PJACA E MIRALLAS. GENOA, FATTA PER FAVILLI. NAPOLI: MALCUIT HA FIRMATO,...