Il direttore sportivo del Chievo Verona, Giancarlo Romairone, ha parlato di Emanuel Vignato, occupante la posizione 36 della nostra classifica dei giovani. "È un talento puro, intelligente, è stato cresciuto da sempre nel Chievo, scovato e seguito dal presidente che da subito ha intravisto il potenziale campione, permettetemi il termine. Ha fatto la sua trafila e ora è sempre fisso in prima squadra, da qui a poco arriverà il tempo per vederlo in campo con continuità. È agli inizi, ma ha grande talento. Ci auguriamo che possa continuare nella sua crescita, sicuramente potrebbe essere un protagonista nelle prossime stagione. Cresciuto in tutti questi anni, è sempre più consapevole delle proprie doti, si sta mettendo sempre più in luce. Ha tanto mercato, dal punto di vista tecnico ci sta che sia in questo finale di stagione, sia l'anno prossimo, possa essere un titolare. Credo che finora si sia un po' esagerato, ora si parla di lui da un paio di anni da titolare, ma credo che l'anno prossimo il suo sbocco naturale è vederlo protagonista".