ESCLUSIVA TMW - Rossi (ct Ungheria): "Schafer è completo, alla Sensi"

"Lo stavano seguendo e monitorando anche in ottica Nazionale". Marco Rossi, ct dell'Ungheria con un passato da calciatore nella Samp e nel Brescia, si esprime in termini assolutamente positivi a proposito di Andras Schafer, il nuovo acquisto del Genoa. "E' un ragazzo del '99 tra i più promettenti e che giocava in pianta stabile in A nell'MTK Budapest. E' un centrocampista con buone qualità tecniche - spiega a Tuttomercatoweb.com - ha visione di gioco e rapidità. Può giocare anche da attaccante esterno, spesso è stato utilizzato anche in questo ruolo. Credo che possa avere davvero un buon futuro".

In Italia progressivamente potrà trovare spazio?

"Penso di sì. Credo che il Genoa lo abbia preso per poi impiegarlo in Primavera che avrà bisogno del suo apporto per mantenere la permanenza nel campionato. Se farà bene magari potrà essere utilizzato anche in prima squadra. Qui ce lo auguriamo. Un conto è giocare in A, altro discorso in Primavera".

A chi può essere paragonato?

"E' un centrocampista rapido, può giocare in un reparto a due o a tre. Può fare il basso davanti alla difesa. Ha passo, non ha un gran fisico ma è un centrocampista completo, uno da box to box. Ha buone capacità d'inserimento. Come paragone, per struttura fisica può essere avvicinato a Sensi o Verratti".