ESCLUSIVA TMW - Rossi, direttore di Forbes: "Il calcio è un'azienda. Mettiamo in campo i numeri"

esclusiva Rossi, direttore di Forbes: "Il calcio è un'azienda. Mettiamo in campo i numeri"

Il calcio non è solo un gioco. Non lo è più. Perché pur fuor di banalità e di retorica, i 4,8 miliardi di fatturato e gli 1,2 versati all'erario ogni anno dall'indotto del pallone nostrano, portano quella calcistica a essere una delle prime aziende del paese. Un'Italia con le tasche che si svuotano, inevitabilmente, tanto che Fitch ha stimato il PIL del nostro paese al -8% per il 2020. Una recessione globale che però non può esimersi dal considerare il calcio per quella che è. Un'azienda. Tuttomercatoweb.com ne parla con il direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, che sulla vicenda è molto chiaro. "Per spiegarlo a chi crede che il calcio sia solo qualcosa di ludico, serve mettere in campo i numeri, veri, nudi. Facciamo degli esempi, pratici, e non prendiamo l'indotto che può generare per una grande città come Milano ma cito Siena".

Prego

"E' la prima società di C, in Toscana, in relazione ad abitanti e presenze allo stadio. Capisco che siano numeri marginali a livello globale, si parla di migliaia di persone. Pensate però ai tempi della Serie A, quando c'erano anche trasferte di club vicini. Ogni partita era una festa, riguardava i ristoratori e non soltanto".

Un fenomeno ancor più ampio se rapportato ai grandi eventi.

"A San Siro, migliaia di tifosi che si muovono per la città, più gli ospiti. La partita è il pranzo con gli amici a casa o la pizza fuori. Oppure il viaggio da Milano a Monaco di Baviera per l'Europa, per dirne una. Il tifoso non è solo quello organizzato che si muove col pullman ma un turismo che muove milioni di persone. E che spende, che compra, merchandising e non solo".

In attesa che gli stadi diventino moderni anche da noi.

"Lo stadio è un momento di vita, può diventarlo sempre di più. All'estero, in particolare, sono strutture occupazionali. Ci sono meccanismi che vanno oltre alla singola partita. Perché le grandi marche di abbigliamento sportivo danno tanti milioni ai calciatori per indossare una scarpetta o un capo? Perché aumenta il sentiment, il valore d'immagine, la riconoscibilità e la responsabilità del marchio. Così questo ha un valore che si posiziona più in alto. E questo vale per ogni sponsor: un conto è vedere una pila di gomme Pirelli dal meccanico, una notarle dopo aver visto lo sponsor sulla maglia di Lautaro o di Lukaku".