esclusiva Rossitto: "Napoli, manca spirito di squadra. Ora non lo vedo da scudetto"

Fabio Rossitto è intervenuto durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. E da ex partenopeo ha detto: "Non vedo un buon clima intorno al Napoli. Ho seguito la gara col Milan che non è stata giocata male dagli azzurri. Le parole di Gattuso sono preoccupanti, si è dato anche colpe esagerate. Il Napoli è compatto e gioca un buon calcio. Però quelle parole stanno a significare che forse qualcosa nello spogliatoio non quadra. La sensazione è che Gattuso abbia voluto far capire che non tutti i giocatori stanno andando nella stessa direzione e che ora ci sia un po' meno spirito di squadra. Parole pesanti, dette da Rino che è una persona onesta".

Napoli può essere da scudetto?

"Non saprei onestamente. E' una squadra che ha cambiato pelle, gli manca la continuità, è altalenante e con queste prestazioni non puoi essere da scudetto".

Domani intanto si gioca Udinese-Fiorentina di Coppa Italia. I viola stanno deludendo...

"E' un momento difficile per la Fiorentina. Con Prandelli cambieranno molte cose ma non ci si può aspettare tutto e subito. Ciò che si aspettano i tifosi, e tra i tifosi mi ci metto anch'io, è più determinazione e grinta. Quando indossi questa maglia ci si deve mettere una grinta particolare che ora vedo viene a mancare. Serve spirito di squadra. E poi vedo che la Fiorentina gioca a ritmi lenti. Il gruppo dovrà aver voglia di sacrificarsi e lavorare in una certa maniera"

E l'Udinese?

"Col Sassuolo ha concesso zero tiri in porta e domenica ha vinto col Genoa giocando un buon calcio. Da qualche partita ha cambiato aspetto grazie ai rinforzi, Delofeu, Pereyra, Pussetto. Sarà difficile per la Fiorentina. Ora i friulani hanno l'animo un po' più leggero. Nella Fiorentina ci sarà un po' più di tensione però la partita conta e la Coppa Italia è importante in particolare a mio parere per i viola".