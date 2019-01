© foto di Federico De Luca

Fabio Rossitto grande ex viola parla a TMW di Federico Chiesa e dei suoi exploit: "Vedo Federico e rivedo Enrico, mio compagno di squadra a Firenze e sarà felicissimo. Sta diventando completo, Mancini gli ha chiesto più gol e lui ha risposto. E' devastante, concreto e avrà un futuro incredibile. Ora è già forte come il padre ma può superarlo perché è convinto e ci mette quella deteminazione per arrivare ed essere il numero uno. Mi piacerebbe che vestisse per sempre la maglia viola. Capisco che ci saranno grandi proposte ma a lui fa bene stare alla Fiorentina e diventare una bandiera. E portare in alto i colori viola. Muriel? Lo conosco molto bene, l'ho avuto in Primavera ad Udine. Sono stato io il primo ad accostarlo a Ronaldo. Con Chiesa si intendono e si trovano a meraviglia.

Ora ci sono tutte le possibilità per vincere la Coppa Italia per i viola, sarebbe bello alzare quella coppa, l'ultimo trofeo lo alzammo noi. E ricordo i festeggiamenti, non dormimmo per due notti. Auguro ai tifosi di vivere un'altra giornata così"

Clicca sotto per guardare