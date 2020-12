esclusiva Rubinho: “Buffon eterno. Non mi aspettavo Pirlo allenatore. Su Conte e il Genoa…”

La carriera di Rubinho ha un legame molto forte con l’Italia. Italia che ha girato in lungo e in largo cominciando, e finendo, da Genova, sponda rossoblu, nel 2006 e passando dalla Juventus dove, tra il 2012 e il 2016, ha conquistato quattro campionati, due coppe Italia e due supercoppe italiane. La redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l’ex portiere brasiliano per commentare le ultime vicende in casa bianconera e rossoblu.

Rubinho, in Italia i tifosi si ricordano di lei con affetto: ci racconti un po’ qual è la sua vita in Brasile dopo l’addio al calcio giocato?

“Per me è una grande gioia essere ricordato con affetto. Io sono in Brasile, vivo qui ormai da tre anni. Faccio parte di un’agenzia di giocatori, un gruppo di agenti che portano i ragazzi in Europa e in tutte le altre parti del mondo. La mia vita dopo il calcio è questa, sempre attorno al rettangolo verde”.

La Juventus viene da una prestazione super contro il Barcellona: se l’aspettava su un campo così difficile?

“Ho visto tutta la partita contro il Barcellona e anche quella prima contro il Torino. In Spagna ho visto una grande Juve: nel modo in cui ha terminato il derby poi ha iniziato la partita contro i blaugrana. Hanno affrontato i catalani in maniera incredibile, facendo una bella partita. Sono stato molto felice di vedere giocare i bianconeri così bene”.

È stata anche la partita di Buffon, titolare al Camp Nou in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in Champions League. Quando lavorava al suo fianco immaginava anche avrebbe continuato a questi livelli ancora per così tanto tempo?

“Sono sincero: non ho mai pensato che Gigi un giorno potesse smettere. Per me Gigi sarà sempre eterno. Finché esisterà il calcio esisterà Buffon. È fantastico vederlo giocare ancora ad altissimi livelli ma non è una sorpresa perché è un fenomeno”.

Ha qualche aneddoto sugli allenamenti con Buffon?

“Sono tanti, sono stati quattro anni intensi dove abbiamo lavorato fianco a fianco. Parecchie volte ci siamo fermati a ridere e scherzare, a soffrire insieme. Mi ricordo che a volte le sedute erano stressanti e pesanti e io allora partivo con una barzelletta per rompere il ghiaccio e lui rideva come un matto”.

È stato compagno di Pirlo per quattro anni alla Juve: lei credeva che sarebbe diventato un allenatore un giorno?

“Non avrei mai immaginato Andrea allenatore. Però lui è sempre stato un fenomeno in campo. E fuori dal campo credo che sarà ugualmente un fenomeno. Secondo me ha tutte le carte in regola per diventare un allenatore importante a livello mondiale”.

Le chiedo di Arthur: come hanno preso in Brasile il passaggio dal Barcellona alla Juventus e come lo ha visto in questi primi mesi bianconeri?

“Arthur in Brasile è considerato un centrocampista di livello top. Sono d’accordo con queste osservazioni, potrà crescere ancora di più in Italia comprendendo come difendere e come attaccare in maniera ordinata. E poi Pirlo potrà dargli tanti consigli…”.

Il Genoa, prossimo avversario della Juve e altra squadra con la quale ha un legame affettivo: in questo momento è in difficoltà dal punto di vista della classifica. Che annata si aspetta? Riuscirà a salvarsi?

“Ho passato tre anni belli e importanti a Genova raggiungendo la promozione in Serie A e poi facendo delle stagioni super arrivando in Europa League. Purtroppo dopo questi anni il Genoa è sempre stato vicino alla Serie B, questo è preoccupante perché sono affezionato ai rossoblu e spero sempre che la squadra vada bene. Sono anni che il Genoa si salva sempre all’ultimo e credo che quest’anno non sarà diverso”.

Lei ha avuto Antonio Conte come allenatore, cosa non sta funzionando all’Inter?

“Siamo stati due anni insieme alla Juve e ho imparato tanto da lui, credo sia uno di quelli da cui ho appreso maggiormente. Lui e Gasperini sono stati due tecnici da cui ho imparato veramente molto. Non so darmi una spiegazione su cosa non stia funzionando all’Inter, non sta riuscendo a vincere e a essere protagonista come fatto alla Juve, in nazionale e con il Chelsea. Però di sicuro gli auguro il meglio perché è una persona eccellente e un grandissimo allenatore”.