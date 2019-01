ESCLUSIVA TMW - Rui Aguas: "Trincao ha talento ma dovrà saper aspettare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francisco Trincao potrebbe nella prossima stagione vestire la maglia della Juventus, magari quella dell'Under23 per saggiarne ulteriormente le qualità. Il talento del Braga, classe '99, è stato seguito a lungo e le sensazioni sono state positive. "E' un esterno sinistro giovane e mi sembra ben strutturato fisicamente", dice a Tuttomercatoweb.com un grande simbolo calcistico del Portogallo come Rui Aguas, che nel nostro campionato giocò nella Reggiana. "Sicuramente ha talento ma se dovesse arrivare in Italia dovrà saper aspettare. La Juve è una dell sqaudre più forti al mondo e all'inizio è difficile quasi per tutti. E poi aggiungo un particolare. quando Joao Mario è arrivato all'Inter ero sicuro al 100% che si sarebbe imposto subito, anche perché era esperto e maturo. E invece è stato diverso, a testimonianza del fatto che bisogna aspettare l'adattamento".

L'impatto di CR7 sul campionato italiano se lo aspettava così?

"CR7 è fortissimo, ora vedremo cosa succederà in Champions. E' stato acquistato anche per quell'obiettivo. Ad ogni gara arriva la conferma che è una vera e propria macchina da gol".