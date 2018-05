ESCLUSIVA TMW - Rui Patricio-Napoli, la posizione dello Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha individuato il suo nuovo portiere. Si tratta di Rui Patricio, che ha vinto la concorrenza di Leno del Bayer Leverkusen. Serve però un colloquio tra il Napoli e lo Sporting, che detiene il cartellino di Rui Patricio per accelerare un’eventuale trattativa. La società portoghese comunque non è disposta a vedere il giocatore per meno di 35 milioni di euro. Al momento non sono iniziate vere e proprie trattative fra società, lo Sporting attende. E intanto il prezzo di Rui Patricio è fissato, niente sconti...