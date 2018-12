ESCLUSIVA TMW - Sabadini: "Milan, mi aspetto un bel centrocampista. Fiducia a Higuain"

Per tenere accese le speranze di arrivare al quarto posto il Milan dovrà cercare di rinforzarsi al mercato di gennaio. E non potrà sbagliare. "Mi aspetto un bel colpo a centrocampo", dice a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Sabadini, ex calciatore rossonero. "Del brasiliano Paquetà parlano tutti molto bene però va visto. E allora vorrei un centrocampista tipo Biglia, che sappia mettere i giocatori in condizione di far gol. Biglia non è male ma fa girare palla un po' troppo sugli esterni. Serve invece verticalizzare sulle punte. Parlando ancora del centrocampo dico che Kessiè va disciplinato: dovrebbe essere il Gattuso della situazione ma per generosità a volte va troppo avanti a arriva stanco in certi frangenti commettendo errori o facendo falli stupidi".

Lo scambio Higuain-Morata lo farebbe?

"Higuain ha sempre fato gol in carriera. Morata corre di più, è veloce, fisicamente ben messo e giovane. Però c'è da dire che c'è anche Cutrone, che si è adattato. Non saprei, sono indeciso: Higuain ha sempre avuto una media gol altissima, ora non è così. Serve un tipo di giocatore adatto a lui: se deve essere lui ad andare a cercarsi i palloni per far gol è dura. Se fosse arrivato Ibra, con lo svedese posizionato leggermente dietro all'argentino e in grado di scambiarsi la posizione con lui, non sarebbe stato male. In definitiva comunque darei ancora fiducia a Higuain. E mi aspetto di più anche da Calhanoglu".