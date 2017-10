ESCLUSIVA TMW - Sabadini: "Milan, ognuno nel suo ruolo. Suso top a destra"

Se è davvero arrivata una svolta è ancora presto per dirlo. Però intanto il Milan - avendo vinto contro il Chievo - si prende una boccata d'ossigeno e di fiducia. L'interpretazione di Giuseppe Sabadini, grande ex milanista, è semplice ma al tempo stesso interessante. "In campo devono essere messi gli uomini giusti al posto giusto - spiega a Tuttomercatoweb.com - Suso ad esempio deve giocare a destra e non fare la seconda punta o il trequartista altrimenti si perde o viene frenato. Deve spaziare sulla fascia e così può essere determinante. Anche Calhanoglu, impiegato nel ruolo di trequartista può entrare più facilmente in area ed è più libero. Con Bonaventura invece rischia di pestarsi i piedi".

Adesso quale può essere un altro scalino da salire?

"La continuità nell'arco dell'intera gara. E poi non va sempre fatto impostare il gioco a Bonucci perché tutti ormai lo hanno capito. Credo che il regista debba fare il regista e il difensore il difensore. A volte anche lui può impostare dalla difesa ma non sistematicamente e con una ricerca anche insistita dello stesso Bonucci. Chissà, magari ieri senza Bonucci i giocatori sono sentiti anche più liberi di esprimere ciò che sanno, ma per il futuro credo che dovranno provare pure nuove soluzioni".