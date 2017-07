ESCLUSIVA TMW - Sabadini: "Spero nell'arrivo di Belotti, un milanista sfegatato"

Il mercato sfavillante del Milan visto da Giuseppe Sabadini, storico giocatore rossonero. Gli affari fatti ma anche quelli da concludere. "E' stata portata avanti una gran campagna acquisti - dice a Tuttomercatoweb.com - ora tocca a Montella sistemare bene i giocatori in campo. Spero nell'arrivo di Belotti: è milanista sfegatato e serve uno come lui che sappia farsi rispettare in area di rigore. E' un lottatore, uno alla graziani ma rispetto a Ciccio fa più movimento e recupera più palloni. Mi piacciono anche gli altri nomi accostati al Milan, pure Kalinic anche se è forse l'ultima scelta. Aubameyang? 'Bischeri' noi a darlo via anni fa".

Ci sarebbe anche Morata...

"Sì ma costa tanti soldi e allora preferisco Belotti. Il Gallo lotta di più in area e, ripeto, è milanista. Morata è ex bianconero...".

Quali obiettivi per il Milan?

La Champions. Sugli acquisti non c'è nulla da dire. Mi piacciono tutti, Conti ad esempio sa già prima di prendere il pallone dove dovrà darlo. E' intelligente e sa stare in campo. La Juve non credo che quest'anno dominerà, il Napoli è cresciuto molto e la Roma va vista a fine mercato. Inter? ho parlato con Spalletti a Catanzaro al Premio Ceravolo e mi ha ribadito che quella nerazzurra è una buona squadra ma deve far capire a tutti che occorre giocare appunto da squadra e che serve sacrificio".