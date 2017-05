ESCLUSIVA TMW - Sabato: "Inter, è inevitabile. Ci vuole un nucleo italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"E' quello che ho sempre detto: serve un nucleo italiano". Antonio Sabato, centrocampista interista negli anni Ottanta, non ha dubbi. E ripartendo da alcune delle parole del ds nerazzurro Ausilio spiega: "Serve un gruppo di 4-5 italiani o argentini. non so possono avere giocatori di troppe nazionalità diverse. Se invece - aggiunge a Tuttomercatoweb.com - si crea un gruppo magari anche giovane di italiani poi i risultati arrivano. Il primo anno forse no, ma poi si riesce ad ottenere qualcosa di importante".

Ausilio ha toccato vari temi ammettendo anche le responsabilità della dirigenza...

"Ha fatto autocritica, a differenza di moti che invece non la fanno. E comunque ha fatto anche ottime operazioni"

E la coesistenza con Sabatini come sarà a suo avviso?

Intanto Sabatini è un gran dirigente. Ricordiamoci che ha acquistato Dzeko e portato alla Roma Marquinhos. Riceve critiche ma come direttore è davvero in gamba. Non so chi farà il mercato, il rischio è chi si possa verificare una situazione simile a quella che si è vissuta tra Oriali e Branca. Ausilio comunque resterà e magari potrà avvantaggiarsi anche della grande esperienza di Sabatini".

E l'allenatore?

"Un bel problema. Chi prenderemo dopo che Conte e Simeone ora che non sono più raggiungibili? Sarri? Non viene. Forse Spalletti, sempre che se ne vada davvero dalla Roma. Servono garanzie per quel che riguarda l'allenatore: ne occorre uno che sappia anche migliorare i giocatori. Certo, c'è da metter mano parecchio sulla squadra..."