ESCLUSIVA TMW - Sabato: "Inter, attendo. Serve una base italiana, meno stranieri"

Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter, valuta il mercato dei nerazzurri che ancora deve decollare. Spalletti aspetta i colpi, ne ha chiesti quattro. "Non guardo a ciò che ha fatto il Milan altrimenti dovrei disperarmi - dice Sabato a Tuttomercatoweb.com - credo che qualcosa salterà fuori anche per l'Inter. Quando leggo che si possono anche rilanciare alcuni giocatori mi scappa da ridere. Non capisco chi si possa francamente rilanciare. Spalletti ha chiesto quattro rinforzi ma ancora fatico a capire quali possano essere. Per fortuna è arrivato Borja Valero, che ha personalità e ha sempre fatto bene. E' una garanzia".

Molto è anche legato alla partenza di Perisic...

"Che vada pure. E' un buon giocatore ma va a corrente alternata. Se non vuole stare vada via".

E dei giocatori accostati all'Inter che pensa?

"Anzichè prendere ancora stranieri, pescherei in Italia. Gli stranieri arrivano in Italia e poi non sempre hanno quel necessario attaccamento alla maglia. Con gli italiani è diverso: vorrei più giocatori italiani bravi, magari spendendo anche qualcosa in più. Facciamo una buona base italiana prima di tutto".

Il suo stato d'animo sull'Inter quindi qual è?

"Attesa. Voglio capire. Non so se Spalletti possa fare miracoli: a Roma aveva anche grandi giocatori. Di recente qui tutti hanno pagato pegno..."