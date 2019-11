ESCLUSIVA TMW - Sacchi: "L’Atalanta ha coraggio e mi diverte"

Fonte: da Palazzo Vecchio, Firenze - Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi ha parlato a TMW a margine della presentazione del suo libro 'La coppa degli immortali' a Firenze, soffermandosi sui grandi temi del calcio di attualità in questi giorni: "Per me è un piacere ricordare certe avventure milaniste, ma credo anche per i tifosi. Non credo che in tanti ambiti in Italia si possa trovare un qualcosa che può essere definito 'il più grande di tutti i tempi'. Deve essere un orgoglio per tutto il calcio italiano. Personalmente sono ricordi che mi porterò nella tomba, ma quello che fa più effetto è la riconoscenza delle persone. L'utilizzo del VAR in Napoli-Atalanta? Usarlo è un passo avanti. Serve uniformità? L'importante è che le squadre divertano, poi se non vinci questa vinci quella dopo. La squadra che mi diverte di più oggi? In questo momento l'Atalanta, una piccola società seria e competente. C'è pazienza e un allenatore con idee e coraggio, insomma tutti i valori giusti. E la squadra fa divertire anche quando perde perché gioca con coraggio, a viso aperto, senza aspettare. Se mi aspettavo di più dal Napoli? E' tra quelle squadre che ha giocato meglio, non ha avuto troppa fortuna... La storia incide molto però, secondo me oltre alla superiorità morale ti dà 10-15 punti in più. La Fiorentina? E' una squadra vivace, giovane, mi piace. Castrovilli? Molto bravo, lo conosco dai tempi della Cremonese. Pioli e il Milan? Gli auguro tutto il meglio possibile, è una bravissima persona e gli auguro di essere un bravissimo allenatore".