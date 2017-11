ESCLUSIVA TMW - Sala: "Belotti 100 mln? Forse no, ma perché s'è fatto male"

Belotti, la clausola e la possibilità di un suo addio ai granata nel mese di gennaio qualora arrivi una proposta di 100 milioni dall'estero. Ne abbiamo parlato con Patrizio Sala, grandissimo ex del Torino. "Per me - dice a Tuttomercatoweb.com - vale ancora quella cifra. Certo, se guardiamo all'ultimo periodo no, ma c'è da aggiungere che è reduce da un infortunio abbastanza significativo che lo ha penalizzato. Credo che anche l'eliminazione dal mondiale possa influire sulla sua condizione psicologica. In generale, dico che se la valutazione si fa sul Belotti di adesso allora la clausola va rivista, mentre sul Belotti di tre mesi fa non c'era niente da dire".

C'è comunque il rischio che possa partire a gennaio?

"Secondo me il Torino non avrebbe l'alternativa. Se prendeva Zapata magari sarebbe stato a posto. Certo, se poi arrivano 100 milioni ce lo porterei.. in bici ad un'altra squadra. Stiamo parlando di cifre folli, in un mercato impazzito".

Per rivedere il miglior Belotti intanto cosa serve?

"Esser stato fermo ovviamente gli ha nuociuto. Ora deve ritrovare la condizione fisica e psicologica. Va tenuto conto anche che è un giocatore molto generoso che non sempre può essere lucido in zona gol".