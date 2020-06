ESCLUSIVA TMW - Sala: "Ho visto un Toro decente. Ma Berenguer deve giocare sempre"

esclusiva Sala: "Ho visto un Toro decente. Ma Berenguer deve giocare sempre"

vedi letture

Patrizio Sala, centrocampista del Torino anni 70 che vinse lo scudetto giudica i granata visti contro il Parma. "Non mi è dispiaciuta la squadra, anche se il Parma ha avuto le sue buone occasioni. E il Toro ha fallito un rigore. Diciamo che è stato un Toro decente", spiega Tuttomercatoweb.com

Poco da dire sul penalty fallito da Belotti?

"Ci può stare l'errore, il tiro era troppo centrale ma dopo tre mesi hai perso ritmo anche per questi particolari. Era il primo e c'è una maggior emotività".

Che strada sarà quella verso la salvezza?

"Dura. La gara con l'Udinese può essere decisiva e in più comunque molto dipende anche dai risultati delle altre. Di sicuro occorre fare tre punti con i friulani. Sulla carta non vedo tante squadre più forti del Toro però poi ci sono più fattori da considerare nella corsa alla salvezza. I granata probabilmente faranno più fatica dell'Udinese a salvarsi perchè sono una squadra più qualitativa. E in ogni caso parlando della gara contro il Parma ad un certo punto è stato sostituito Berenguer che ha gran qualità. Se vuoi vincere, a mio parere va lasciato in campo".

Longo a suo parere può giocarsi la conferma?

E' stata fatta una scelta in base alla fede granata, ha vinto in Primavera che è diverso, le pressioni cambiano. La decisione del Toro di cambiare è stata tardiva e io avrei fatto una scelta diversa".