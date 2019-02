ESCLUSIVA TMW - Sala: "Milan con elmetto? Atalanta fisica e ci crede"

Sarà un match interessante e molto importante in chiave Champions quello di domani sera tra Atalanta e Milan. "Fare un pronostico è difficile", dice a Tuttomercatoweb.com Luigi Sala che in carriera ha vestito la maglia rossonera e quella dei bergamaschi. "Si affrontano due squadre in gran forma, il Milan ha dimostrato compattezza e capacità di ripartire con qualità. Sta molto bene, così come l'Atalanta, squadra che corre tantissimo e che ti viene a prendere a tutto campo. Può mettere in difficoltà chiunque".

E' un'Atalanta che gioca ad alta intensità...

"Ha un modo di giocare dispendioso e gli interpreti devono essere al 100%. E' complicato affrontarla: il Milan attende un po' di più ma quando recupera ha le qualità per far male all'avversario".

Dice Gattuso che per questa partita serve l'elmetto: ha reso bene l'idea?

"L'Atalanta è una squadra fisica, capace di vincere i contrasti. Ci vuole un gran Milan che comunque in questo momento può contare su un ottimo Donnarumma, su un Paqueta che si è integrato subito. E inoltre Kessiè e Bakayoko stanno facendo un gran lavoro a metà campo. Sarà davvero una gran partita".

L'Atalanta ha meno pressioni?

"Credo che ora i bergamaschi abbiamo le loro ambizioni. L'Atalanta non è più una sorpresa, ha una sua identità, ci crede. Non avrà il blasone di altre squadre però ha voglia di giocarsi certe partite. Entrambe le squadre avranno la stessa pressione di raggiungere il quarto posto".

E' una gara spartiacque per il quarto posto?

"Si entra nel vivo. Ogni gara è quella giusta per rosicchiare punti. Non è decisiva ma è importante. Chi vince può lanciarsi verso il quarto posto".