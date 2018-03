ESCLUSIVA TMW - Sala: "Niang non vale 15 milioni. Al Toro manca l'anima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Europa si allontana e in casa Torino arrivano i primi mal di pancia. A partire da quello di M'Baye Niang, acquistato per 15 milioni di euro in estate, ma poco convincente e anche poco convinto sulla sua avventura in granata. Proprio per commentare il rendimento al di sotto delle aspettative dell'ex Milan e dei suoi compagni, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato uno che ha il Toro nel proprio DNA, Claudio Sala, vincitore dello Scudetto nel 1975-1976.

Sala, le ultime quattro partite hanno sicuramente ridimensionato le ambizioni del Torino. Qual è il problema in casa granata?

"I problemi sono tanti. Il Torino quest'anno ha cambiato allenatore e diversi giocatori non stanno rendendo come ci si poteva aspettare. Mazzarri dovrà modificare qualcosa, per esempio il modulo, perché c'è un finale di campionato da onorare. L'Europa in ogni caso è davvero difficile adesso".

Tra le delusioni di questa stagione, c'è sicuramente M'Baye Niang.

"Il prezzo di un calciatore non corrisponde al suo valore. Niang è stato pagato tanto, ma non ha inciso finora. Così come Belotti e Ljajic. Se l'anno scorso il Gallo riusciva a trasformare ogni pallone giocabile in gol, in questo campionato non è riuscito a ripetersi. Certo è che se vendi sempre a 10 e compri a 1, è difficile rinforzare la rosa".

Sul mercato andava fatto quindi di più secondo lei?

"Credo di sì, anche se ciò che manca al Torino in questo momento non sono i giocatori, ma l'anima. E lo spirito granata non si acquisisce in qualche mese, servono tempo e programmazione per ricostruire la mentalità del grande Torino fin dalle giovanili. Non basta tornare ad allenarsi al Filadelfia".