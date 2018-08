ESCLUSIVA TMW - Sala: "Toro, Iago Falque fondamentale al di là del modulo"

Inter sotto processo ma non vanno sottaciuti nel match di ieri i meriti del Torino. I granata sono entrati in campo nella ripresa con un piglio diverso, più deciso e carico di energia. "Sono state due frazioni di gioco completamente diverse, nel primo tempo il Toro non ha giocato, nella ripresa la situazione si è capovolta. L'Inter ha iniziato ad aspettare ma il Toro è una squadra che ha la capacità di andare in gol con un passaggio. E il 2-1 ha riaperto la gara", ha detto a Tuttomercatoweb.com Claudio Sala, il Poeta del gol e grande ex granata.

Alla fine poteva anche vincerla, il Toro...

"Sì ma il 2-2 è giusto. Bisogna chiedersi semmai perché c'è stata questa metamorfosi. Ho letto che nell'intervallo i giocatori si sono guardati negli occhi. A volte non basta, servono anche grinta e determinazione per andare a riprendere la partita. Bravo il Toro a ritrovare lo spirito giusto".

Iago Falque decisivo, il migliore del Toro...

"Sì, determinante. Bravissimo sull'esterno e capace di dare una palla centrale da quaranta metri per Belotti. Può far fare un bel salto di qualità".

Giustissimo insomma che sia rimasto?

"Credo che non si possa perdere un giocatore così. Indipendentemente dal modulo che utilizza Mazzarri. Non è una punta, è un esterno o una mezzapunta però è bravo a farsi trovare al punto giusto al momento giusto".