esclusiva Salandin (Tuttosport): "Impensabile tornare in campo il 25 aprile"

"Era impossibile pensare di giocare un Europeo in dodici città". Stefano Salandin, inviato di Tuttosport al seguito della Nazionale Italiana, fa il punto sulla decisione odierna di rimandare Euro2020 di un anno. "Non si sarebbe potuto giocare con gente che viaggia, prende aerei, non era gestibile. La UEFA pensava da tempo al rinvio, da quel che mi dicono dal 9 marzo stava già pensando allo spostamento con Federazioni e leghe. Sono preoccupatissimi, tutti, per l'eventualità di finire i campionati, con il rischio di mancate iscrizioni, diritti televisivi che vengono a mancare. È una necessità inderogabile, senza pensare che mancano quattro squadre per l'Europeo e non c'erano date per coinvolgerle".

Si giocherà a porte chiuse?

"Probabilmente sì, perdi i soldi degli incassi, dovranno essere rimborsati gli abbonati ed è un'eventualità forte per la Juventus. Però si salverebbero i diritti televisivi e gli sponsor, limitando i danni. La UEFA ha fatto varie ipotesi di lavoro sulle date, magari con i primi due turni a porte chiuse, ma salvando il cespito più importante dei diritti televisivi".

C'è la possibilità di intervenire sugli sitpendi dei calciatori?

"Ci sono dei tavoli che stanno già analizzando di spalmare le perdite, anche lì per far cadere il danno. Il problema è che bisogna trovare gli accordi, non è previsto nel contratto collettivo. Nella NBA invece c'è una diminuzione percentuale in caso di cancellazione di alcune partite, ma in questo caso non c'è".

Tornando all'Europeo, crede sarà ancora itinerante?

"Sì, a livello di date ci sono poche variazioni, cambia poco. Vero è che ci possono essere ricadute, ma c'è la speranza di un vaccino, non credo sia pensabile di cambiare il format".

La UEFA a cosa pensa per gli altri tornei?

"Vuole fare le finali di Champions e di Europa League negli stessi posti, a Danzica e Istanbul, il 24 e il 27 giugno. È un'ipotesi molto aleatoria. Bisognerebbe partire il 25 aprile e non vedo come sia possibile. Se trovi qualcuno di positivo fra cinque giorni poi la quarantena si prolunga. Stavano lavorando anche al 10 maggio, arrivando alla fine saltando il 30 giugno, ma la vedo dura. Le altre nazioni partono dopo di noi per il virus, non vedo come possano finire prima".