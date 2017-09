ESCLUSIVA TMW - Salvadori: "Toro, prospettive europee. Ljajic, ora continuità"

Il Torino inizia a candidarsi per un posto in Europa League. La vittoria di ieri contro l'Udinese proietta i granata al quinto posto in classifica. Roberto Salvadori, che vinse lo scudetto col Torino nel 1975, ha buone sensazioni. "Le prospettive sono interessanti - dice a Tuttomercaoweb.com - la squadra c'è e i risultati confermano la bontà della campagna acquisti. Mihajlovic sta lavorando per assemblare bene il gruppo. La lotta per l'Europa è serrata e entreranno in gioco tante componenti però ripeto, il Torino sembra poter stare pienamente in corsa".

Ljajic ieri a segno: si aspetta un definitivo salto di qualità da lui?

"Belotti può solo confermarsi, i senatori sono affidabilissimi mentre da Ljajic in effetti, viste le sue qualità, si spera che possa avere continuità".

Il Torino deve adesso migliorare nella gestione della gara?

"Certamente, ma fa parte di una tranquillità che si acquisisce con la consapevolezza dei propri mezzi. Siamo ancora in fase di lavori in corso. Comunque è un Torino che rispetto all'anno passato è più solido, più creativo e più esperto".