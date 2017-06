ESCLUSIVA TMW - Samp, Bruno Fernandes allo Sporting: i dettagli dell'operazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bruno Fernandes è ad un passo dal ritorno in Portogallo. Lo Sporting Lisbona lo ha individuato come prossimo rinforzo e la trattativa è in via di definizione. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb l'operazione fra i lusitani e la Samp si chiuderà sulla base di 9 milioni di euro, col giocatore che firmerà un quinquennale col club biancoverde.