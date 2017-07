ESCLUSIVA TMW - Samp, fatta per l'arrivo di Falcinelli dal Sassuolo

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

A poche ore di distanza dall'ufficialità della cessione di Luis Muriel al Siviglia, la Samp batte un colpo in entrata per l'attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club del presidente Massimo Ferrero ha chiuso per l'arrivo a titolo definitivo dal Sassuolo di Diego Falcinelli, attaccante lo scorso anno in prestito al Crotone che con i suoi gol ha permesso la salvezza del club calabrese in Serie A.