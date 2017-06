ESCLUSIVA TMW - Samp, Ilicic in pole per la trequarti: la pazza alternativa è Sneijder

'Pazza' idea Wesley Sneijder, la Sampdoria ci pensa e valuta. Per Marco Giampaolo, ma anche per i propri tifosi che dopo le cessioni di Patrik Schick (Juventus) e Bruno Fernandes (Sporting Lisbona), dovranno molto probabilmente digerire anche quelle di Milan Skriniar (Inter) e Luis Muriel (Siviglia). Uscite certamente pesanti, alle quali la dirigenza dovrà presto far fronte. E in questo senso il profilo del fuoriclasse di Utrecht potrebbe trovare il gradimento generale.

Da sottolineare che la candidatura di Josip Ilicic resta in pole position (la Fiorentina chiede circa 5 milioni di euro), ma nel caso in cui la trattativa saltasse, magari all'ultimo, ecco che Massimo Ferrero avrebbe pronta, perlomeno nelle idee, questa tanto intrigante quanto 'pazza' alternativa, considerando inoltre che il classe '84 della Nazionale olandese sembra ormai ai margini del progetto tecnico di Igor Tudor, tecnico del Galatasaray.

In scadenza di contratto il 30 giugno 2018, Wes rappresenterebbe un'operazione molto simile a quella per Samuel Eto'o, giunto al 'Ferraris' nel gennaio 2015. Queste le ultimissime relative al mercato blucerchiato. Ultime che, chissà, potrebbero entusiasmare un pubblico che ora aspetta degli ottimi colpi in entrata dopo cessioni certamente importanti.