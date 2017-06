ESCLUSIVA TMW - Samp, incontro col Bassano per il portiere Falcone

Fonte: da Milano, Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Incontri milanesi in corso per la Sampdoria. Il ds blucerchiato Carlo Osti sta incontrando il collega del Bassano per il portiere Wladimiro Falcone, reduce dagli ultimi sei mesi a Livorno. L'affare in prestito si può chiudere a breve.