ESCLUSIVA TMW - Samp, Mannini: "Torreira via? Ambizioni da rispettare"

© foto di Federico De Luca

La Samp che si prepara ad affrontare domenica la Spal dovrà con ogni probabilità salutare uno dei suoi giocatori più importanti di questa stagione, Lucas Torreira, uno degli obiettivi anche del Napoli. Ne abbiamo parlato con uno storico ex blucerchiato come Moreno Mannini. "Intanto occorre dire che vanno rispettate le ambizioni del giocatore, se dovesse approdare in una big sarebbe per lui il giusto premio. Con la Samp ha disputato un ottimo campionato e lui adesso vuole qualcosa in più - spiega a Tuttomercatoweb.com - anche se dovrà dimostrare di esser pronto a questo salto".

In che senso?

Un conto è giocare nella Samp che non ha ambizioni elevatissime, altro discorso andare in una grande dove se arrivi secondo è quasi una sconfitta".

La Samp invece che campionato ha fatto secondo lei?

"Quello che doveva fare in base alle qualità che possiede. E' sempre stata nella parte sinistra della classifica, ha espresso un bel gioco e il campionato è stato tutto sommato soddisfacente".

Nella prossima stagione che cosa si aspetta? Sarà una Samp più forte?

"Dipende ovviamente dalla società. Quest'anno sono stati lanciati tanti giovani ed è emersa la capacità di rendere forti anche ragazzi poco conosciuti. L'allenatore è quello giusto per far giocare bene i calciatori. Se si alza il livello qualitativo la Samp può ambire all'Europa".

Ancora però occorrerà vedere se Giampaolo resterà...

"Avrà certamente richieste e dovrà valutare. Se resta, per la Samp è il primo passo per migliorarsi".