ESCLUSIVA TMW - Samp, rinnovo triennale per Ronaldo. Poi sarà Palermo

Giornata importante per Gabriele Ronaldo, laterale destro di proprietà della Sampdoria. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore classe 199 in queste ore sta siglando il proprio rinnovo triennale con il club blucerchiato. Successivamente l'ormai ex calciatore del Latina volerà in prestito al Palermo.