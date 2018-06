ESCLUSIVA TMW - Samp-Rolando fino al 2021, può restare al Palermo in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria attenta ai suoi calciatori in prestito. Gabriele Rolando è stato protagonista di una seconda parte di stagione positiva con la maglia del Palermo e i blucerchiati - che ne detengono il cartellino - hanno osservato il percorso di crescita. Motivo per cui potrebbe presto arrivare il prolungamento del contratto fino al 2021. Ma il futuro di Rolando, almeno nella prossima stagione, soprattutto in caso di Serie A, dovrebbe essere ancora in rosanero. Si va infatti verso il rinnovo del prestito al Palermo per un altro anno. Sempre sotto l’occhio attento della Sampdoria...