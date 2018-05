ESCLUSIVA TMW - Samp, se parte Bereszynski è pronta la soluzione Dickmann

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

La Samp guarda al futuro per il ruolo di esterno destro. Bartosz Bereszynski è stato accostato in queste ore al Napoli a caccia di un laterale. Nel caso in cui quest'ipotesi dovesse decollare i blucerchiati sembrano avere già in mente la soluzione alternativa. La Samp infatti pare intenzionata a muoversi per Dickmann e sarebbero state chieste informazioni al Novara sul suo prezzo.