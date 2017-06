ESCLUSIVA TMW - Samp, sirene greche per Alvarez: ci sono tre big

© foto di Federico De Luca

Ricardo Alvarez è in uscita dalla Sampdoria. Novità raccolte da Tuttomercatoweb.com riguardano sirene greche per il trequartista argentino del Doria. Olympiakos, PAOK e AEK sono pronte all'offerta: la Samp è pronta per cederlo a circa 5 milioni di euro.