ESCLUSIVA TMW - Samp-Sneijder: le parti si riaggiorneranno, filtra cauto ottimismo

Archiviato il primo incontro tra la Sampdoria e l'entourage di Wesley Sneijder. Il face to face che ha visto protagonisti l'avvocato Antonio Romei e l'agente Guido Albers non ha portato all'accordo definitivo, ma in casa blucerchiata permane un cauto ottimismo circa il buon esito della trattativa: le parti, infatti, si riaggiorneranno.