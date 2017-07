ESCLUSIVA TMW - Samp, West Ham: 26 milioni per Muriel. Il Siviglia temporeggia

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Luis Muriel è ancora un rebus e potrebbe non essere al Siviglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono ore decisive per il trasferimento del colombiano in Andalusia ma dopo l'interessamento dell'Everton anche il West Ham si è fatto sotto, offrendo 26 milioni di euro alla Sampdoria. Adesso resta da capire cosa intenderà fare il club spagnolo, che negli ultimi giorni ha temporeggiato.