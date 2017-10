ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, ag. Kownacki: "Gol nel sangue e grande fame"

© foto di Federico De Luca

"Dawid Kownacki ha il gol nel sangue e una fame pazzesca". A commentare a caldo il primo centro in Serie A del giovane attaccante della Sampdoria è il suo agente Marcin Kubacki, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com dopo la manita dei blucerchiati al Benevento. "Siamo davvero felici per il primo gol in Serie A di Kownacki - esordisce Kubacki -. Ad agosto aveva segnato in Coppa Italia contro il Foggia e non vedeva quindi l'ora di ripetersi anche in campionato".

La voglia di segnare era palpabile: ieri il gol è arrivato dopo neanche 60 secondi dal suo ingresso in campo.

"Sì, assolutamente. Una delle principali qualità di Kownacki è la fame. Lui è un calciatore giovane (classe '97, ndr), che ha tanta voglia di crescere e migliorare. Il gol poi fa parte del suo DNA: nella sua breve carriera finora ha sempre segnato, sia al Lech che con la Nazionale polacca".

Qual è il bilancio della sua esperienza alla Samp dopo poco più di tre mesi dal suo arrivo?

"Il bilancio è sicuramente positivo. Dawid si sta trovando benissimo, sia con la società che con la squadra e coi tifosi. L'ambiente gli piace molto e Giampaolo è un allenatore bravissimo coi giovani. Ha scelto la Sampdoria e la Serie A per migliorare, e così sta facendo".