ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, colpo sloveno: arriva il giovane Prelec

Nuovo promettente arrivo per l'attacco della Sampdoria, che punta alla ricerca di nuovi Schick in giro per il mondo: ha firmato stasera Nik Prelec, classe 2001 di grande prospettiva che ha già vestito la maglia della selezione Under 17 slovena pur avendo appena 15 anni. Trattasi di una unta che può giocare anche da esterno, ma che in area di rigore sa farsi valere eccome: sono già nove i gol segnati nel campionato Primavera con la maglia dell'Aluminij U19. Per lui tre anni di contratto, per la Sampdoria un mancino in grado di fare la differenza e voglioso di mettersi in mostra nel calcio che conta.