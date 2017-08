ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, il giovane Simic a un passo dall'Empoli

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Simic verso l'Empoli. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore classe 1996 della Sampdoria sarebbe a un passo dal trasferimento in Toscana. Per il croato si prospetta dunque un'annata da protagonista in cadetteria in vista di un ritorno nella massima seria con maggiore esperienza e fiducia.