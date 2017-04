ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, in estate rientrerà Lulic dall'Osijek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha con la Sampdoria un altro anno di contratto e in estate, scaduto il prestito all'Osijek, tornerà a Genoa. Avventura con alti e bassi quella in terra croata per Karlo Lulic, centrocampista classe '96.

Il giovane calciatore non verrà riscattato e il suo entourage si sta già attivando per trovargli una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.