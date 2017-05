ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, Muriel via solo per l'estero. Schick alla Caldara

Il ceco potrebbe essere ceduto in estate, ma restare blucerchiato nella prossima stagione.

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Sampdoria gli attaccanti sono sempre al centro del mercato, in special modo Luis Muriel e Patrik Schick che dopo un'ottima stagione potrebbero cambiare casacca e salire di livello. Il colombiano classe '91, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, partirà solo per una destinazione estera, questa è la volontà del club blucerchiato. Una volontà che riaccenderebbe l'interesse di Liverpool e Siviglia, club che avevano cercato Muriel già in passato. Per Schick invece la questione è diversa: la Sampdoria non vorrebbe perderlo per la prossima stagione e per questo starebbe pensando a una soluzione che prevederebbe la cessione a un grande club – Inter, Napoli e Juventus in Italia - in estate, ma l'addio rimandato al 2018. Un'operazione simile a quella fra Juve e Atalanta per il difensore Mattia Caldara.