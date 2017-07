ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, no del Gremio per il talento Luan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

No, il Gremio non ha intenzione di privarsi facilmente del suo gioiello Luan. L'asso brasiliano in forza alla squadra di Porto Alegre avrebbe detto no ad una offerta molto importante, nell'ordine dei venti milioni, da parte della Sampdoria (in collaborazione con l'Inter) per l'attaccante esterno carioca. Sul giocatore comunque molto alto l'interesse delle squadre italiane.