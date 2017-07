ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, nuova offerta al Grêmio per Luan: i dettagli

© foto di Federico De Luca

La Sampdoria torna alla carica per Luan. Secondo quanto appreso da TMW, i blucerchiati nelle ultime ore avrebbero presentato una nuova offerta al Gremio per l'attaccante classe 1993. Una proposta più alta rispetto a quella da 15 milioni rifiutata due settimane fa, con una cifra fissa leggermente superiore, l'inserimento di alcuni bonus e una percentuale di futura rivendita a favore del club brasiliano. Una proposta che l'entourage del calciatore definisce molto importante. E' attesa, adesso, una nuova risposta da parte del Grêmio, ma per Luan i blucerchiati fanno davvero sul serio. In attesa di sapere cosa ne sarà di Schick.