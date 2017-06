ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, obiettivo Ciciretti: contatti con il Benevento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo obiettivo di mercato per la Sampdoria. Contatti con il Benevento per Amato Ciciretti. L'attaccante riscuote consensi e a gennaio era anche un'idea del Napoli, ma a muoversi in modo concreto oggi sono i blucerchiati direttamente con la società campana. Il club del Presidente Vigorito è attualmente impegnato a disputare i playoff, tutto quindi rimandato a dopo la partita decisiva per capire in che categoria giocherà la squadra di Baroni. Intanto la Samp ci prova, obiettivo Ciciretti...