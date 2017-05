ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, occhi puntati su Ferrante del Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria ha messo gli occhi sul giovane attaccante del Brescia Jonathan Alexis Ferrante , classe '95, autore di tre reti in 13 partite in questa stagione. In occasione della sfida contro il Latina, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un osservatore dei blucerchiati sarà al Bentegodi per visionare il giocatore.