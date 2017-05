© foto di Federico De Luca

Arrivano le sirene della Serie A per Fabio Eguelfi. Il laterale sinistro di proprietà dell'Inter oggi in prestito in Serie B alla Pro Vercelli, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è finito nel mirino della Sampdoria per la prossima stagione. Eguelfi (22) nell'attuale campionato cadetto ha messo a referto 12 presenze e un assist.