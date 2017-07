ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, rinnovo e cessione al Palermo per Rolando

© foto di Federico Gaetano

Palermo al lavoro sul mercato, il ds Fabio Lupo operativo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In arrivo Gabriele Rolando, esterno destro della Sampdoria. Operazione ben impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto. Rinnovo con il club blucerchiato e poi cessione ai rosanero per un anno più tre in caso di riscatto. Il Palermo si muove, Rolando in arrivo...