ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, scout di Atletico e Borussia per seguire Schick

Aumentano gli estimatori per Patrik Schick, una delle rivelazioni di questo campionato. Le italiane dovranno iniziare a temere anche le squadre estere visto che, come raccolto da TMW, ieri sera a Torino c'erano osservatori di Atletico Madrid e Borussia Dortmund per seguire da vicino l'attaccante ceco.